Qatar 2022, Gruppo C: la Svizzera chiama, l'Italia risponde. Sarà duello per il primato

Il Gruppo C di qualificazione europea a Qatar 2022 parte con il successo delle due favorite, Svizzera e Italia. Gli elvetici chiudono la pratica in 13' nell'anticipo delle 18 contro la Bulgaria, all'Italia basta un tempo per domare l'Irlanda del Nord. Azzurri ora attesi dalla trasferta bulgara mentre per i rossocrociati una partita sulla carta agevole, in casa contro la Lituania che in questo turno ha riposato:

BULGARIA-SVIZZERA 1-3 - 7' Embolo (S), 10' Seferovic (S), 13' Zuber (S), 46' Despodov (B)

ITALIA-IRLANDA DEL NORD 2-0 - 14' Berardi, 39' Immobile

Classifica

Svizzera 3

Italia 3

Lituania 0

Bulgaria 0

Irlanda del Nord 0

Prossimo turno (28 marzo)

BULGARIA-ITALIA

SVIZZERA-LITUANIA