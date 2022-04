Quale futuro per Donnarumma? In Italia c'è solo la Juve, ma Allegri ha già preferito Szczesny

"Non vivrò un altro anno così". Keylor Navas è uscito allo scoperto e ha messo spalle al muro il Paris Saint-Germain, che dovrà scegliere tra il costaricano e Gianluigi Donnarumma. Logica vorrebbe puntare sull'italiano, più giovane e legato da un contratto più lungo, ma il peso di Navas nello spogliatoio - dove il "clan latino" perderà qualche elemento, ma rimarrà molto corposo - è da considerare. Oltretutto, molto dipenderà dalle scelte della società, che silurerà Pochettino e potrebbe indicare la via dell'addio anche a Leonardo.

La Juve l'unica in Italia. Su Gigio fa il punto il Corriere della Sera, che evidenzia come, in Italia, sia impossibile pensare a un ritorno al Milan, voce filtrata nei giorni scorsi oltralpe. L'unica possibilità, nel campionato di Serie A, sarebbe la Juventus. Ma Allegri già l'anno scorso ha preferito puntare su Szczesny, e il parere dell'allenatore bianconero, scrive il quotidiano, sarà vincolante.