Quale futuro per il Papu Gomez? La Juve si informa e valuta lo scambio con Bernardeschi

Papu Gomez è in uscita dall'Atalanta, ma l'unica big di Serie A che si è informata col procuratore del giocatore, riporta Sky, è stata la Juventus. Si è pensato a uno scambio con Federico Bernardeschi. Affare complicato anche per via dell'ingaggio (3.5 milioni) che il centrocampista offensivo percepisce in bianconero. Sul nazionale italiano c'è anche l'interesse dell'Hertha Berlino.