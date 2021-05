Quante chance ha Raspadori? Il ct Mancini: "Avevo promesso di darlo all'U21, vedremo"

Nell'intervista dopo la vittoria dell'Italia su San Marino, il ct Roberto Mancini ha parlato anche delle chance di Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo, in vista dell'Europeo: "Ha fatto bene negli ultimi 3 mesi, avevo promesso all'U21 di darlo per il Portogallo. Poi non stava bene per scendere in campo stasera. Vedremo".