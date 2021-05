Quanto vale la Coppa Italia? 2,8 per le finaliste, chi vince sale a 4,4. Fino a 8 con la Supercoppa

Non si diventerà ricchi con la Coppa Italia, ma anche la competizione nazionale porta qualcosa in casa. Fino a 8 milioni di euro per chi la vincerà e guadagnerà così il diritto a partecipare alla Supercoppa Italiana. È questo il bilancio de La Gazzetta dello Sport, legato ai proventi dai diritti TV. Atalanta e Juventus hanno in tasca già 2,8 milioni per il solo fatto di partecipare, che diventeranno 4,4 per chi la vincerà. E poi, appunto, la partecipazione alla Supercoppa: a seconda di dove si giocherà, si va da un minimo di 1 a un massimo di 3,4 milioni di euro.