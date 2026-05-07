TMW Quanto vale Leao? Nel 2022 anche 100 milioni, oggi il Milan è nelle mani di... Martinez

Rafael Leao la prossima estate sarà sul mercato. Alle porte dei 27 anni il calciatore portoghese è forse alle prese con la stagione più deludente e complicata da quando è approdato in Italia. "Sembra imbolsito, non ha più lo scatto di una volta e soprattutto non è un centravanti", ha detto di lui qualche giorno fa Fabio Capello. Cresciuto nello Sporting e poi esploso nel Lille, nella stagione dell'ultimo tricolore del Milan mise insieme undici gol e otto assist. Una presenza dominante nell'attacco rossonero tanto da meritarsi il premio di miglior giocatore di quel campionato.

Dopo una Serie A così il Milan avrebbe potuto cederlo praticamente a chiunque. Per il portoghese allora 23enne c'era la fila, c'era soprattutto un Chelsea pronto a staccare un assegno a nove cifre. Da 100 milioni di euro. Quel Milan però decise che il calciatore nato ad Almada non era tra le pedine sacrificabili. Decise di resistere a tante proposte per poi, dopo un'altra Serie A da quindici gol, fargli firmare un rinnovo fino al 30 giugno 2028 da cinque milioni di euro più bonus più o meno facili con clausola d'uscita da 175 milioni attivabile ogni estate dal 1° al 15 luglio.

Leao dopo quelle due annate e dopo quel rinnovo non s'è però più espresso su quei livelli. Quest'anno, magari, tornerà in doppia cifra dopo due campionati chiusi con nove e otto gol, ma il rendimento non è di quelli che ha soddisfatto la società né i tifosi. Massimiliano Allegri ha provato a reinventarlo centravanti con risultati rivedibili, il portoghese s'è perso in un assetto tattico poco consono a esaltare le sue caratteristiche e oggi è lontano parente del giocatore ammirato qualche anno fa. Sembra un calciatore ormai a fine ciclo.

Ma a che cifra può partire in estate Rafael Leao? I tempi dei 100 milioni di euro offerti dal Chelsea sono ormai lontani, oggi la sua valutazione si aggira sulla metà ma poi offerte da 50-60 milioni di euro devono arrivare e anche questo non è scontato. La sensazione è che molto dipenderà dal prossimo Mondiale in Nord America, dal rendimento che avrà nel Portogallo di Roberto Martinez. Solo una Coppa del Mondo sopra le righe può riaccendere i riflettori attorno al portoghese, può riportare sulla scena quel Leao Meravigliao che da tanto, troppo tempo non si vede più dalle parti di Milanello.