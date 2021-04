Quattro sconfitte nelle ultime 5 partite: l'Udinese è in difficoltà, da domani bianconeri in ritiro

La battuta d'arresto casalinga contro il Cagliari ha fatto scattare l'allarme in casa Udinese. La squadra friulana, risucchiata nella lotta per la salvezza e sconfitta in quattro delle ultime cinque partite, andrà in ritiro da domani. Lo ha deciso la società, secondo le informazioni riportate da Sky Sport.