Quattro tecnici in un anno, Giulini: "Zenga ha fatto il suo, Di Francesco non ha funzionato"

vedi letture

Quattro allenatori in un poco più di un anno: quali scelte non rifarebbe? E' una delle domande poste quest'oggi in conferenza stampa a Tommaso Giulini, presidente del Cagliari che in occasione della conferenza stampa del nuovo allenatore Leonardo Semplici e del nuovo direttore sportivo Stefano Capozucca ha risposto così: "Per quel che riguarda l’anno scorso non c’è molto da dire. Abbiamo fatto un grande girone d’andata, poi una crisi di risultati e quindi abbiamo deciso di cambiare con Zenga, che ha fatto il suo nella sua esperienza qui. Poi abbiamo scelto di non ripartire da lui, ma cercando una nuova identità con Di Francesco e la cosa non ha funzionato. A volte gli innamoramenti non portano a dei matrimoni e così è stato. Inutile continuare a parlarne”.

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Tommaso Giulini