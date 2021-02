live Cagliari, Capozucca: "Salvarsi sarà come centrare una promozione"

Il nuovo direttore sportivo del Cagliari, Stefano Capozucca, sarà uno dei protagonisti della conferenza stampa (virtuale) che si terrà nella sala stampa della Sardegna Arena: inizio previsto per le ore 15.

Direttore, quali sensazioni prova nell'essere tornato a Cagliari?

"Sono felice, onestamente non mi aspettavo di essere qui, perché il mio cuore è rimasto qui a Cagliari. Abbiamo dei rapporti ottimi con il presidente e come è arrivata la chiamata non ho riflettuto un secondo, spero di dare il mio contributo alla squadra per quella che sarà un'impresa".

Quale sarà la sua qualità migliore che metterà a disposizione della squadra?

“Io metto a disposizione del mister la mia conoscenza della piazza. Non ho la bacchetta magica ma darò la massima disponibilità per tutte le componenti. Salvarsi sarà come una promozione”.

Che ambiente ha trovato?

“Sicuramente non una piazza allegra, ma i giocatori sono delle persone, non certo degli imbecilli. Sanno bene in che situazione siamo: sono consapevoli che andiamo incontro a tre gare fondamentali per il futuro. Sappiamo che rischio corrono e che responsabilità hanno”.

Direttore, che ruolo operativo avrà in questo momento con il mercato chiuso?

“Il direttore non fa solo il mercato, sono di sostegno al mister e al gruppo. Sarebbe riduttivo vedere solo il mercato in un diesse”.

