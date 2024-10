Questa sera Juventus-Lazio, i convocati di Baroni: Guendouzi ce la fa

Sono 22 i calciatori convocati da Marco Baroni, allenatore della Lazio, per la sfida in programma questa sera alle 20,45 a Torino contro la Juventus.

Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Provedel, Mandas, Furlanetto.

Difensori: Gigot, Pellegrini, Patric, Romagnoli, Tavares, Gila, Marusic.

Centrocampisti: Rovella, Vecino, Dele-Bashiru, Guendouzi, Tchaouna, Castrovili.

Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Castellanos, Noslin, Isaksen, Dia.

La probabile formazione della Lazio

L’unico assente per il tecnico toscano sarà Manuel Lazzari, alle prese con una lesione di medio grado che lo terrà ai box ancora per almeno 2-3 settimane. Al suo posto nel quartetto difensivo davanti a Provedel ci sarà Adam Marusic, con la coppia centrale composta da Gila e Romagnoli e Nuno Tavares, miglior assistman d’Europa tra i difensori, a chiudere il pacchetto arretrato. Insieme a Matteo Guendouzi ci sarà Nicolò Rovella, con Castrovilli in vantaggio su Vecino qualora il francese dovesse alzare bandiera bianca. Isaksen partirà dal primo minuto a destra, con Baroni che vuole utilizzare Pedro come arma spacca-partita a gara in corso. Sulla trequarti c’è Dia, che ha smaltito le fatiche del doppio impegno con il Senegal e giocherà dall’inizio alle spalle di Castellanos, mentre sulla sinistra ci sarà capitan Zaccagni. (da Roma, Lorenzo Beccarisi)