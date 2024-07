TMW Rabiot: "Non mi sorprende l'eliminazione dell'Italia. Rinnovo Juve? Ora non ne parlo"

Adrien Rabiot, centrocampista della Nazionale francese che ha visto scadere ieri il suo contratto con la Juventus, ha parlato da Dusseldorf dopo l'ottavo di finale di Euro 2024 vinto dalla sua squadra contro il Belgio. Di seguito le dichiarazioni riprese da Tuttomercatoweb.com: "Non so cosa succederà ma non ho voglia di parlare di questo. Dire qualcosa ai tifosi? Penso abbiano capito che sono concentrato sull'Europeo con la mia Nazionale e che vedremo cosa succederà dopo. Il mio focus è al 100% qui, poi ovviamente sono sempre in contatto con la società".

Sorpreso dall'eliminazione dell'Italia con la Svizzera?

"Per quanto visto nella fase a gironi potevamo aspettarcelo. La Svizzera era arrivata molto più forte, non posso dire che sono sorpreso dall'eliminazione dell'Italia. La squadra è anche giovane e aveva bisogno di tempo per lavorare col nuovo allenatore. Avranno occasione di fare meglio nei prossimi anni".