Rabiot-United, la critica di Sky UK è nel confronto coi numeri di McTominay

L'obiettivo Adrien Rabiot per il Manchester United e la trattativa in piedi con il Manchester United sta facendo discutere in Inghilterra. Il centrocampista della Juventus può partire proprio per andare alla corte di Erik ten Hag ma Sky UK, per esempio, mette a confronto i numeri di Rabiot con quelli di Scott McTominay grazie ai dati Opta. In tutti i dati analizzati nei 90', dall'agosto del 2021 a oggi, Rabiot è sotto a McTominay eppure nei piani dello United dovrebbe essere il rinforzo per la mediana al posto dell'attuale giocatore dei Red Devils.