Ramadani smentisce il vicepresidente del Besitkas: "Mai trattato Chiesa con loro"

"È vero che stiamo parlando da circa 10 giorni di Federico Chiesa. Nell’ambito della comunicazione trasparente che abbiamo effettuato finora, vorrei precisare che il giocatore ha un’aspettativa di ingaggio pari a circa 9 milioni di euro, con una richiesta della Juve che si assesta sui 15 milioni. Attualmente sono sette i club sulle sue tracce, ma le richieste non sono logiche e non è possibile per noi soddisfarle, pertanto da oggi il calciatore non è più sull'agenda del Besiktas: gli interessi del club sono molto più importanti dei nomi dei calciatori". La dichiarazione del vice presidente del Besiktas Hüseyin Yücel ha fatto il giro del mondo.

La rivelazione di una trattativa in corso tra il club turco e l'entourage di Chiesa, in scadenza di contratto con la Juventus tra meno di un anno (giugno 2025), non poteva che generare clamore e rumore attorno all'italiano - per altro reduce dall'esclusione pubblica di Thiago Motta dal progetto bianconero. Eppure c'è a chi non risulta conforme la storia raccontata da Hüseyin Yücel e questo è l'agente dell'ala sinistra classe '97.

Fali Ramadani adesso si trova a Bergamo per le firme sui documenti dell'ingaggio di Pubill da parte dell'Atalanta. Ma una volta intercettato dai microfoni di Sky Sport, in merito alla dichiarazione dai piani alti del Besitkas, il procuratore ha voluto precisare quanto segue: "Non conosco la persona in questione - ha rivelato - e non ho mai trattato con il Besiktas per Federico Chiesa". Secca smentita dunque da parte del rappresentante di Chiesa, che è ancora alla ricerca di una nuova sistemazione ad una settimana dall'inizio del campionato 2024-25.