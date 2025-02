Rambaudi: "Lazio, buon sorteggio in Europa. Rigore per l'Udinese ieri inesistente"

Nel corso del suo intervento per Radiosei, Roberto Rambaudi ha parlato del sorteggio dei biancocelesti in Europa League: "Il Viktoria Plzen in Europa League? Buon sorteggio ma affrontiamo comunque una squadra tosta - riporta Lalaziosiamonoi.it -. Meglio che non sia arrivato il derby, per il contorno non per la sfida in se perché nel doppio confronto poi sono certo che i valori sarebbero venuti fuori.

Rigore in Lecce-Udinese? Inesistente, il comportamento di Lucca poi inaccettabile. Dele-Bashiru dal primo? Significa che Belahyane ancora deve lavorare, poi a metà campo oggi può servire anche fisicità con Nicolussi Caviglia. Il Venezia è una squadra viva, non sono rassegnati. Oggi gara molto difficile, contro una squadra organizzata, poi ovvio che il ‘gioco delle figurine’ premia la Lazio.

Provedel-Mandas? Non è facile questa alternanza, ma solo chi è dentro può sapere quale è la strada migliore da intraprendere. Se è una scelta punitiva fatta senza parlare con il ragazzo è un danno, altrimenti ci può stare. E sono certo che Baroni abbia parlato con il diretto interessato. Per me è una soluzione momentanea, per questa settimana; martedì in Coppa Italia vedremo Provedel, immagino. Ivan ha esperienza, mentalità e qualità per gestire certi momenti. Smettiamola con la polemica, non ci sono problematiche".