Ranieri e le tre mosse decisive. Per vincere la partita e conquistare sul campo il rinnovo

vedi letture

Candreva, Keita e Gabbiadini per Darmsgaard, La Gumina e Verre. Questi i tre cambi, effettuati nell’intervallo, che hanno cambiato il volto alla gara e permesso alla Sampdoria di conquistare tre punti dopo un primo tempo di sofferenza, chiuso sotto di un gol, contro l’Hellas Verona. Il pari nasce infatti da un’azione dei primi due con l’esterno che serve il senegalese in area di rigore prima che il pallone finisca sui piedi di Jankto per l’1-1. Il secondo invece vede protagonisti tutti e tre i nuovi entrati: solito asse Candreva-Keita con l’attaccante che viene travolto da Tameze per il rigore del sorpasso trasformato da Gabbiadini.

Tre mosse, che rivoltano la squadra e la partita come un calzino, azzeccate dal tecnico Ranieri che in questo modo riesce a incartare la squadra di Juric che nella ripresa deve restare molto più sulla difensiva e fatica a creare pericoli dalla parte di Audero. Nella ripresa infatti si assiste a un dominio quasi assoluto dei blucerchiati che alla fine conquistano una vittoria meritata che li mette in scia proprio dei veronesi. Tre mosse che possono valere il rinnovo per Ranieri dopo le voci, smentite, di contatti con altri allenatori per la prossima stagione.