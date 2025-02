Ranieri: "Soulé si sta adattando alla maglia della Roma, Dybala è recuperato"

vedi letture

Le parole di Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria con il Parma. "Soulé è un buon giocatore, si sta adattando alla maglia della Roma. Crediamo molto in lui e sono felice delle sue prestazioni. Ci sono state buone azioni, purtroppo non siamo riusciti a chiudere la partita ed è l'unico rammarico. In dieci contro undici non siamo stati egoisti, sono contento così tranne non aver chiuso la partita. Siamo carichi ma dobbiamo essere anche intelligenti per vincerla giovedì con il Porto".

Che Olimpico vuole contro il Porto?

"Vogliamo il supporto dei tifosi, hanno grandi qualità e amano le ripartenze e dovremmo stare molto attenti per cercare di vincere".

Possibile l'Europa attraverso il campionato?

"Giochiamo di partita in partita, non si può dire andiamo di qua o andiamo di là. Voglio far ruotare i ragazzi perché vuol dire che stiamo andando avanti in Europa, andiamo avanti giorno dopo giorno e vedremo alla fine".

Come sta Dybala?

"E' recuperato".