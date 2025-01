Rashford al Milan cambia il mercato della Juve? La pista dall'Inghilterra: "Kolo Muani-United"

vedi letture

Marcus Rashford al Milan può spingere Randal Kolo Muani (obiettivo della Juventus) a Manchester. Ne parla il giornalista britannico Andy Mitten, intervenuto nel Transfer Talk Podcast di Sky Sport Premier League per analizzare le possibile ripercussioni dell'addio dell'attaccante inglese ai Red Devils. Queste le sue dichiarazioni in merito:

"Se il Manchester United perde un attaccante, dato che questa squadra non segna abbastanza gol, avrà bisogno di comprare un altro attaccante. Quindi se vendi Rashford, tu devi per forza comprare qualcuno perché sono richiesti dei gol. La squadra crea occasioni, anche con Ten Hag alla guida e Hojlund ha ottime valutazioni ma non è ancora un attaccante completo ed è molto giovane, commette errori: serve portare nella squadra un po' di esperienza. Kolo Muani non è più nei progetti del PSG e giocare per il più grande club in Inghilterra - non il migliore al momento ma certamente il più grande - potrebbe essere attraente".

Il punto su Rashford di TMW

Nella giornata di ieri Dwaine Maynard, fratello-agente di Marcus Rashford, ha avuto un incontro con la dirigenza del Milan per discutere di un possibile trasferimento nel club rossonero dell'attaccante inglese. Il calciatore classe '97 non è al centro del progetto di Ruben Amorim e allora il Manchester United ha aperto alla possibilità di cedere il calciatore a titolo temporaneo. In questo momento la società italiana più interessata resta il Milan (non ci sono conferme sul Como). Non è una operazione semplice: per costi, per concorrenza, perché eventualmente sarebbe operazione da fare insieme alla cessione di Noah Okafor che piace al Red Bull Lipsia. Però il Milan c'è, anche se ieri nel primo incontro conoscitivo non s'è entrato nel dettaglio di eventuali cifre: il Milan ha presentato il suo progetto, Dwaine Maynard ha fatto sapere che alle giuste condizioni il giocatore può trasferirsi a Milano.