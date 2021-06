Raspadori a Coverciano. Sportmediaset: "Con la Nazionale almeno fino al 10 giugno"

vedi letture

L'attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori sarà a Coverciano per la preparazione di Euro 2020 e, molto probabilmente, farà parte anche della spedizione azzurra. "Per il Mancio - scrive 'Sportmediaset' - Raspadori può essere quel centravanti in grado di dargli qualcosa di diverso da Immobile e Belotti e oggi pomeriggio varcherà i cancelli di Coverciano per inseguire il sogno Europeo. Resta da capire se entrerà direttamente nella lista dei 26 (con probabile esclusione di Politano), o se verrà ‘aggregato' al gruppo come riserva (fino al 10 giugno, vigilia di Italia-Turchia, sarà possibile sostituire eventuali infortunati)".