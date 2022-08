Raspadori: "Che cambiamento, è stimolante giocare al Napoli. Ruolo? Preferisco in mezzo"

Giacomo Raspadori ha debuttato oggi in Serie A con la maglia del Napoli e al termine del match con la Fiorentina si è espresso così a Dazn: "Sicuramente è stata una situazione in cui potevo far meglio quella del tiro parato da Gollini. Volevamo portare a casa i tre punti. Dobbiamo ripartire dalle cose positive e subito, visto che si gioca ogni tre giorni. Dobbiamo concentrarci su cosa fare per stare fisicamente al meglio".

Il ruolo di sottopunta è il tuo preferito?

"Sicuramente stare nella zona centrale del campo è dove mi sento più a mio agio. Sono a disposizione del mister, felice di essere qua e pronto a mettere i miei compagni nelle condizioni di esprimersi al meglio".

Com'è questo nuovo mondo?

"E' un bel cambiamento. Allenarsi con calciatori di livello così alto, in un ambiente di livello così alto, è molto stimolante e motivante. Voglio cercare di inserirmi nel migliore dei modi, conoscere tutti il prima possibile".

Hai voglia di strafare con questa nuova maglia?

"La cosa fondamentale è affrontare tutto con equilibrio. Prendere le cose positive, nel modo giusto, e lavorare a testa bassa. Ho sempre conosciuto solo il lavoro come mezzo per raggiungere gli obiettivi".