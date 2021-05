Raspadori e l'Italia: "Ringrazio Mancini per la chance. Il gioco di De Zerbi mi ha esaltato"

"La convocazione in Nazionale? Un'emozione grandissima, devo ancora entrare nell'ottica". Parla così Giacomo Raspadori, attaccante rivelazione del Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport: "Sono veramente contento, ringrazio mister Mancini per avermi dato questa bellissima opportunità. La mia passione mi ha sempre spinto a raggiungere i miei obiettivi. Sono un ragazzo ambizioso che non molla mai, credo sia un aspetto molto importante del mio carattere".

In quali caratteristiche è migliorato? "Sicuramente avere continuità mi ha dato tanto, e il gioco di De Zerbi mi ha esaltato, così come ha esaltato un po'tutta la squadra. La maglia azzurra è unica, dall'Under fino a quella maggiore, è il sogno più grande di un ragazzo. I miei compagni del Sassuolo in Nazionale? Non smetterò mai di ringraziarli. Sono felicissimi per me e me l'hanno dimostrato tutti".