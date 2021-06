RBN - Ag. Rugani: "Tornerà alla Juve e poi valuteremo con serenità. Bene il ritorno di Allegri"

vedi letture

Ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Good Morning Signora’ è intervenuto Davide Torchia, agente tra gli altri di Davide Rugani: “Daniele tornerà alla Juve dopo questa esperienza un po’ travagliata, prima la Francia, poi l’infortunio e poi il Cagliari. È contento della salvezza conquistata in Sardegna, ora torna alla Juve e poi si vedrà. Per fortuna quest’anno è meno compresso e tutti possono fare le valutazioni con tranquillità. Quest’anno il mercato sarà ancora più difficile rispetto allo scorso anno”.

Il ritorno di Allegri?



“Il ruolo dei calciatori è accettare con entusiasmo le scelte tecniche che fa il club, ognuno deve avere i propri ruoli. Poi è normale che quando torna un allenatore che hai avuto e con cui hai avuto delle soddisfazioni puoi sentirti più a tuo agio. Allegri è un allenatore molto diretto ed è la cosa migliore nel calcio. Ti aiuta a credere e ti fa vedere le cose con più chiarezza. La Juve ha sempre creduto come club nell’avere una cerchia importante di giocatori, un gruppo di base. Daniele è cresciuto lì, è arrivato molto giovane e c’è una stima reciproca. Questo aiuta le scelte e le decisioni”.

Tornare all’estero?



“In linea generale i calciatori italiani cresciuti in Italia hanno più piacere a rimanere in Italia”.

Il cambio di management in casa Juventus?



“Io ho avuto la fortuna di avere dei rapporti con loro fin dall’inizio. Cherubini fa parte di questo gruppo di lavoro e quindi ha potuto prendere le redini in questo momento. Il suo lavoro cambierà di responsabilità, ma lui è già dentro. È una persona che ha le proprie idee, molto trasparente, sincero, abbiamo un ottimo rapporto fin dai tempi in cui c’era Paratici. Non ci saranno traumi o stravolgimenti”.

Clicca sul podcast in calce per ascoltare la trasmissione integrale.