Real Madrid-Chelsea, le reazioni della stampa inglese: "Gol d'oro di Pulisic per il ritorno"

"Il Chelsea guadagna il vantaggio del gol in trasferta sul Real Madrid nella semifinale di Champions League dopo che a Christian Pulisic ha risposto Karim Benzema nel fradicio Valdebebas" titola il Daily Mail nella sua edizione online. "Il gol al volo di Benzema lascia le semifinali in bilico" è l'apertura sportiva del Guardian, aggiungendo: "Il gol in trasferta di Pulisic dà al Chelsea un leggero vantaggio in vista del ritorno a Londra". Stesso avviso per il Sun: "Pulisic trova un prezioso gol in trasferta, Benzema ha classe e stordisce". Infine il Mirror: "Pulisic un gol fondamentale in trasferta, Benzema rende la sfida in bilico in vista del ritorno".