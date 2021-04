Real Madrid-Liverpool 3-1, Robertson: "Stasera noi male. Dovremo sfruttare il gol in trasferta"

Andy Robertson, terzino del Liverpool, commenta il ko dei suoi contro il Real Madrid: "Non siamo partiti bene. C'era spazio per giocare, ma abbiamo continuato a regalare banalmente palloni e siamo stati puniti. Abbiamo subito due gol poi abbiamo raddrizzato la situazione. Siamo partiti bene nel secondo tempo, abbiamo recuperato un gol, ma poi ne abbiamo subito un altro. Non ci meritavamo niente ma abbiamo un gol in trasferta e vedremo se può essere decisivo ma dovremo giocare meglio di stasera".