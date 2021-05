Real Madrid, Vinicius: "È dura uscire quando sei abituato a vincere sempre"

Vinicius commenta il ko del Real Madrid e l'eliminazione dei blancos dalla Champions League: "Abbiamo giocato contro una buona squadra e abbiamo dato il massimo. Sono sicuro che il prossimo anno torneremo in finale. È dura per una squadra come la nostra che ha vinto tutto nel ultimi anni, ma a un certo punto c'è sempre un momento in cui perdi. Dobbiamo lavorare sodo e riprenderci".