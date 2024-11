Reijnders incanta al Bernabeu, prato di centrocampisti sopraffini. E il rinnovo è vicino

Al "Santiago Bernabeu" ne hanno visti tanti di centrocampisti fortissimi. Di quelli di classe, di livello, di spessore, dalla tecnica sopraffina e dall'innata personalità. Martedì sera se ne è aggiunto un altro a questa lista, solo che, per una volta, non indossava la maglia blanca, ma quella rossonera. Si tratta di Tijjani Reijnders, dominatore della mediana in Real Madrid-Milan grazie alle sue grandi qualità.

Gol

Dopo una prima stagione a buon livello, Reijnders è definitivamente sbocciato in quella in corso. Anzi: è nelle ultime partite che è diventato totalmente determinante. L'olandese ha segnato a Madrid il quarto gol nelle ultime tre gare, tante reti quante nelle precedenti 60 uscite con la maglia del Milan. Una crescita esponenziale anche sotto questo aspetto, perché sì, il numero 14 aveva dimostrato sin dalle prime uscite di saper far giostrare bene il pallone (100% di passaggi corretti nella gara d'esordio in Serie A, 98% martedì a Madrid), al momento dell'esecuzione è sempre mancato qualcosa: "Molte volte sono andato vicino al gol ma adesso ho trovato la mia strada": ha dichiarato al termine della partita contro il Real Madrid. Fattuale.

Rinnovo

Il Milan, ovviamente, non vorrà privarsi così presto del suo gioiello del centrocampo. Sono già cominciati, infatti, i dialoghi con l'entourage del ragazzo per il rinnovo fino al 2030. La società è in contatto per prolungare il contratto con tanto di meritato adeguamento: la fumata bianca dovrebbe essere vicina grazie ad un accordo che oscilla tra i quattro e i cinque milioni di euro a stagione.