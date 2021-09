Retroscena Luis Alberto: in estate per 5 giorni ha sperato nel trasferimento al Milan

Un retroscena legato all'estate del centrocampista della Lazio Luis Alberto svelato dal quotidiano Tuttosport. Lo spagnolo - si legge - lo scorso 14 luglio nelle stanza di Auronzo di Cadore (ritiro che raggiunse in ritardo, ndr) aveva confessato ai suoi compagni di squadra di voler lasciare la Lazio e sperava in un trasferimento al Milan.

Quella speranza però non s'è mai tramutata in una trattativa, bensì in qualche sondaggio e nella richiesta da 50 milioni di euro del presidente Lotito. Già cinque giorni dopo, infatti, si capì che non sarebbe stato più possibile: il 19 luglio il Milan definì il ritorno in prestito biennale di Brahim Diaz, affidando al calciatore del Real Madrid anche la maglia numero 10. Quella maglia che per 5 giorni è stata anche obiettivo di Luis Alberto.