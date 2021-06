Retroscena Real Madrid, Telegraph - Prima di Ancelotti, Perez ha tentato lo 'scippo' di Mou

vedi letture

Emerge dalle colonne del The Telegraph un retroscena che riguarda la Serie A in merito alla panchina del Real Madrid. Stando a quanto riportato dal quotidiano inglese, Florentino Perez prima di contattare Carlo Ancelotti avrebbe fatto un tentativo con José Mourinho, altro ex allenatore dei Blancos, da poco sbarcato alla Roma.

Tale contatto sarebbe avvenuto la settimana scorsa per capire la sua disponibilità a salutare i giallorossi per tornare a Madrid. Ipotesi che lo Special One avrebbe però immediatamente declinato confermando il proprio impegno con la società della Capitale.