Reynolds alla Roma, il dt di Dallas: "Come un giro sulle montagne russe. Pinto decisivo"

“La trattativa è stata come un giro sulle montagne russe”. Così Andre Zanotta, direttore tecnico di Dallas, commenta l’affare che ha portato Bryan Reynolds, a lungo vicinissimo alla Juventus via Benevento, alla corte della Roma: “Alla fine siamo stati contenti - dice a mlssoccer.com - non pensavamo potesse andare così velocemente, avevamo venduto Reggie Cannon solo sei mesi fa. Avevo grandi aspettative su Bryan, ma non pensavo potesse succedere già dopo 15 gare. È stato Tiago Pinto a riprendere la trattativa col ragazzo, per noi mancavano solo piccoli dettagli e alla fine la Roma ha vinto la corsa”