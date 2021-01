Rigore non dato contro l'Atalanta? Marino: "Do la colpa al VAR, doveva richiamare l'arbitro"

Ai microfoni di Udinese Tv, il responsabile dell'area tecnica dei bianconeri, Pierpaolo Marino, ha parlato dopo il pareggio dei friulani contro l'Atalanta: "Un grande risultato perché l’Atalanta va considerata come una big. Siamo riusciti a farli tirare una sola volta in porta, ho visto la mentalità di una squadra che voleva aggrapparsi al risultato fino alla fine, senza commettere le leggerezze delle scorse partite. Quando Gasperini ha messo in campo le sue bocche da fuoco principali abbiamo paradossalmente sofferto di meno. Nel finale avevamo qualcosa di più da dare noi.

Il rigore? C’è rabbia perché da un potenziale 2-0 siamo passati in un minuto all’1-1. La colpa la do principalmente al VAR: in questo episodio non può non imporre all’arbitro di andare a verificare.

Questo risultato, ottenuto in un contesto simile a quello di Sassuolo, deve essere la base per una nuova serie positiva. Questa squadra vale molto di più della classifica che ha. Non riesco a spiegare come siamo riusciti a perdere partite che avevamo giocato meritoriamente alla pari. Non c’è che da continuare su questa strada e mettere insieme la qualità del gruppo e la mentalità di squadra operaia".