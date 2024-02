Ufficiale Rinforzo per il Cagliari: dalla Roma ecco l'attaccante Bolzan per la Primavera

Il mercato dei big, ma non solo. Il Cagliari, sul gong finale del mercato invernale, ha piazzato un colpo ufficiale anche per quanto riguarda la formazione Primavera. Ecco la nota del club sardo: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l'acquisizione a titolo definitivo dalla Roma del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Bolzan, che ha firmato sino al 30 giugno 2024 con opzione di prolungamento a favore del Club per ulteriori due stagioni.

Classe 2005, attaccante che può giocare sia in posizione centrale che sull'esterno, ha nella struttura fisica e nella velocità le sue doti principali. Si unisce all'Under 19 rossoblù.

Cresciuto nel settore giovanile dell'AFC Fermo, prosegue la trafila nel vivaio con la maglia della Roma, dove approda nel 2018. Tra Under 17 e Under 18 ha un ruolino di 27 gol in 48 presenze. L'esordio nel Primavera 1 avviene nella stagione 2022-23, partecipa così alle vittorie di Coppa Italia e Supercoppa.

Con le maglie delle nazionali giovanili azzurre ha già totalizzato 29 presenze e 14 reti. Ha fatto parte della spedizione guidata dal CT Corradi per gli Europei U17 del 2022. Benvenuto in rossoblù, Alessandro!