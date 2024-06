Rinnovo sì, rinnovo no: la Juventus attende Rabiot. I bianconeri vogliono una risposta a breve

La Juventus aspetta una risposta da Adrien Rabiot per il rinnovo di contratto prima dell'inizio dell'Europeo. Due, massimo tre giorni a disposizione per l'eventuale sì (o per una risposta negativa): secondo quanto riportato da Sportmediaset i bianconeri non vogliono attendere oltre per capire se il centrocampista francese ha intenzione di rimanere o meno a Torino. Nelle scorse ore, infatti, la dirigenza ha offerto all'ex Paris Saint-Germain un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Il nodo riguarda chiaramente lo stipendio, con Rabiot che chiede almeno 8 milioni di euro a stagione: una cifra che fa storcere il naso a Giuntoli, nelle ultime settimane il dirigente ex Napoli sta cercando di abbassare notevolmente il monte ingaggi dell'intera rosa.

Rabiot dovrà dunque prendere una decisione a breve e capire se le offerte arrivate dell'Inghilterra si concretizzeranno o meno (da capire anche quale sarà l'ingaggio proposto): non è escluso che il giocatore abbia l'intenzione di aspettare ancora qualche settimana per poter capire se arriveranno ulteriori offerte ad Europeo in corso. Ma i bianconeri non hanno nessuna intenzione di perdere ulteriore tempo, tra un mese inizierà la nuova stagione, dunque ci sarà la necessità di iniziare a programmare sin da subito. Con o senza Rabiot.