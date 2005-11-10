Ufficiale Sorrento, rinforzo in difesa: dal Catania arriva in prestito Riccardo Cargnelutti

Il Sorrento si assicura Riccardo Cargnelutti. Il difensore arriva dal Catania in prestito con diritto di riscatto.

Nuovo innesto per il Sorrento, che rinforza il reparto arretrato con un giocatore di esperienza. Il club rossonero ha ufficializzato l'arrivo di Riccardo Cargnelutti dal Catania con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Sorrento, ufficiale Cargnelutti: arriva dal Catania

Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di essersi assicurato, a titolo temporaneo - con diritto di riscatto - dal Catania F.C., le prestazioni sportive di Riccardo Cargnelutti.

Nato a Latina l’8 febbraio del 1999, Cargnelutti lo scorso anno ha disputato 25 partite di campionato nel girone C di Serie C con le maglie di Crotone e Catania mettendo a segno anche un gol. Cresciuto nel vivaio della Roma, vanta 195 presenze tra i professionisti (e 14 reti) con le maglie di Modena, Alma Fano, Potenza, Gelbison, Monopoli, Giugliano, Crotone e Catania.

Appena arrivato ad Agerola, Cargnelutti si è già messo a disposizione di mister Maiuri.