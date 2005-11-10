Ufficiale Pescara, rinforzo fra i pali: preso il portiere classe 2004 Enis Ujkaj

Il Pescara rinforza il reparto portieri con Enis Ujkaj. Il classe 2004 ha già raggiunto il ritiro di Campo di Giove.

Nuovo innesto per il Pescara, che ha ufficializzato l'acquisto del portiere Enis Ujkaj. Il classe 2004 arriva dopo le esperienze maturate con le maglie di Trapani, Bra e Gozzano ed è già a disposizione dello staff tecnico nel ritiro di Campo di Giove, dove ha iniziato la preparazione in vista della nuova stagione.

Pescara, ufficiale l'arrivo del portiere Enis Ujkaj

Enis Ujkaj è un calciatore del Pescara! Pescara Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Enis Ujkaj. Portiere, classe 2004, ha vestito, tra le altre, le casacche di Trapani, Bra e Gozzano. Enis ha raggiunto i suoi nuovi compagni a Campo di Giove per iniziare la preparazione.