Rivedi Capozucca nel giorno del ritorno a Cagliari: "Abbiamo il tempo per risalire"

Il neo direttore sportivo del Cagliari, Stefano Capozucca, tornato in Sardegna dopo l'esperienza dal 2015 al 2017, nella sua conferenza stampa di presentazione, ha parlato anche del suo ritorno: "Sono felice, onestamente non mi aspettavo di essere qui, perché il mio cuore è rimasto qui a Cagliari. Abbiamo dei rapporti ottimi con il presidente e come è arrivata la chiamata non ho riflettuto un secondo, spero di dare il mio contributo alla squadra per quella che sarà un'impresa". Rivedi l'intervento del nuovo direttore sportivo rossoblù.