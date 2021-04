Rivedi Fonseca sulla sfida all'Ajax: "Rappresentiamo tutta l'Italia"

vedi letture

Paulo Fonseca, tecnico della squadra giallorossa, ha parlato alla viglia di Roma-Ajax, presentando la sfida ai lancieri di domani: "Penso che sarà importante non pensare all'andata. Non possiamo sbagliare, calare la concentrazione difensiva. Serve la partita perfetta difensivamente. Essere l'ultima squadra italiana in corsa è una grande responsabilità, che però vogliamo. È un motivo d'orgoglio, rappresentiamo tutta l'Italia in questo momento. Questa partita è importantissima anche per l'orgoglio nazionale". Rivedi l'intervista del tecnico ai microfoni della tv satellitare.