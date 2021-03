Rivedi Gasperini alla vigilia dello Spezia: "Sfida importante per l'Europa"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto oggi in conferenza stampa per poter analizzare il match contro lo Spezia. Ogni gara ha la sua storia, la gara va affrontata in base a come si svolge. Quello che fanno gli altri riguarda gli altri, noi cerchiamo di risolvere quelli che sono i nostri problemi. In queste gare l'episodio cambia lo svolgimento di tutto il match, noi dobbiamo essere bravi a giocare più tipi di calcio. Con lo Spezia sarà una partita diversa, ci saranno altre difficoltà. Comunque siamo soddisfatti, la squadra è concentrata ed è sul pezzo, gioca un bel calcio. Sono gare importanti, in campionato ci sono tante squadre che si stanno giocando l'Europa. A Madrid sarà una partita secca, ma l'avversario è di grandissimo valore. Noi sappiamo interpretare al meglio le gare, ora pensiamo allo Spezia. Poi con il Real sarà da dentro o fuori".