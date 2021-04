Rivedi Pogba sulla sfida alla Roma: "Vogliamo vincere l'Europa League, dovremo batterli"

Ospite di Sky, il centrocampista del Manchester United Paul Pogba ha parlato così della gara contro la Roma, prossimo avversario dei Red Devils nella semifinale di Europa League: "Bella vittoria, sapevamo che potevano essere pericolosi col loro modo di giocare, all'andata avevamo già fatto il nostro dover e idem stasera. Ora sfideremo la Roma, ci prepareremo per questa partita. Li conosciamo, così come conosciamo la nostra storia contro la Roma, che può essere un fattore importante. Il nostro obiettivo è conquistare il trofeo, quindi dovremo passare dalla vittoria contro la Roma. Il nuovo ruolo? Mi piace ed è sicuramente positivo per la squadra con questo rombo che ha Fernandes come vertice alto". Riascolta le dichiarazioni del centrocampista francese ai microfoni di Sky.