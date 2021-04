Rivedi Veretout dopo il pari di ieri: "Siamo un gruppo forte, Fonseca ci aiuta"

Jordan Veretout, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara pareggiata per 1-1 contro l'Ajax: "Stasera sapevamo che loro sarebbero venuti qui all'Olimpico per centrare la qualificazione. Abbiamo fatto una buona fase difensiva, ma potevamo fare qualcosa di più in attacco: la qualificazione è importante per noi, per la società e per i tifosi. Dobbiamo restare tranquilli, siamo contenti di essere arrivati in semifinale contro il Manchester United". Rivedi l'intervista del centrocampista francese alla tv satellitare.