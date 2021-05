Rivedi Zidane dopo la sconfitta: "Nessuna scusa, il Chelsea ha meritato di vincere"

Raggiunto da Sky dopo la sconfitta contro il Chelsea, Zinedine Zidane ammette che gli inglesi sono stati superiori al suo Real Madrid: “Penso che abbiano giocato meglio in queste due partite, è una vittoria meritata. Abbiamo avuto occasioni a inizio gara, ma non abbiamo segnato e così è difficile. Non sono contento, ma è giusto riconoscere che hanno meritato la vittoria. Io sono contento per quello che abbiamo fatto in Champions fino ad adesso, abbiamo avuto tante difficoltà in stagione”.