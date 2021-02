Rivedi Zidane prima dell'Atalanta: "È una squadra speciale, dovremo dare il massimo"

Vigilia di Champions League per il Real Madrid, che domani affronta a Bergamo l'Atalanta per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. "Sappiamo bene contro chi giochiamo - sottolinea il tecnico degli spagnoli, Zinedine Zidane, a Sky Sport - è una gara difficile, ma come sempre sarà una bella partita di Champions. L'Atalanta sta facendo un buon lavoro da tanto tempo, con Gasperini che ricordo dai tempi della Juve, quando lui allenava la Primavera bianconera. Non mi sorprende vedere come gioca adesso la sua squadra, mi ricordo del suo bel lavoro con la Primavera". Rivedi l'intervista di Zidane alla vigilia di Atalanta-Real.