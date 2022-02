Rizzitelli: "Zaniolo? I matrimoni di solito si fanno in due, nel calcio spesso anche in tre..."

"Il rischio che Zaniolo se ne vada esiste? Nel calcio di oggi se ti arriva un’offerta folle non puoi mai dire di no". Parla così l'ex Roma Ruggiero Rizzitelli a La Gazzetta dello Sport: "Se ti offrono 100-150 milioni, che cosa fai? Di fronte a certe cifre tutto cambia. Non solo per il club, ma anche per il giocatore, che magari è allettato da guadagni maggiori e punta un po’ i piedi. I matrimoni di solito si fanno in due, nel nostro mondo spesso anche in tre...".