Roma, 11 sconfitte in 31 giornate: nell'era dei 3 punti peggio di Gasp c'è solo... Luis Enrique
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La sconfitta subita a San Siro con l’Inter è l’undicesima per la Roma in questo campionato. Un dato molto negativo, che allontana Gian Piero Gasperini dall’obiettivo Champions League, alla portata di Como e Juventus.
È un dato pesante anche a livello storico. Come evidenziato da Opta, nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A, prima di Gasperini l'unico altro allenatore della Roma con almeno 11 sconfitte nelle prime 31 giornate in un singolo campionato era stato Luis Enrique nel 2011/12.
Il tecnico spagnolo, forse il più grande rimpianto romanista considerando il resto della sua carriera, era arrivato a dodici sconfitte su trentuno giornate.
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