Roma a caccia di svincolati in difesa: Maksimovic il preferito, anche Ceppitelli

In casa Roma l'esigenza di un difensore centrale è diventata prioritaria per Mourinho: secondo la Gazzetta dello Sport, il preferito sarebbe Nikola Maksimovic, ex Genoa, ma da tempo è nel mirino Zagadou, ex Borussia Dortmund. Non basta, visto che piacciono anche Denayer, ex Lione, Ceppitelli, ex Cagliari, I’ex Trazbonspor e Morricone, ex Cardiff.