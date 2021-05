Roma a Mourinho, ma i tifosi dovranno aspettare. Sarà in Italia solo a fine stagione

Josè Mourinho in questo momento è all’estero e non verrà in Italia se non a fine stagione, rivela Sky. E' molto rispettoso del lavoro di Fonseca e proprio per rispetto nei confronti dell'attuale allenatore non farà apparizioni a Trigoria.