Roma, Abraham: "Abbiamo giocato da squadra, la palla oggi non voleva entrare"

L’attaccante della Roma Tammy Abraham ha commentato così il successo arrivato oggi contro lo Spezia ai canali ufficiali della società: "È stata una partita difficile, ma siamo contenti della vittoria. Abbiamo giocato bene, come una squadra, la palla non voleva entrare, abbiamo avuto tante occasioni e alla fine abbiamo avuto quel rigore alla fine. Ho escluso ogni rumore, mi sono concentrato e ho tirato. Abbiamo giocato molto bene, come una squadra, abbiamo difeso bene, non abbiamo concesso quasi niente e abbiamo avuto tante occasioni. La palla non voleva entrare ma alla fine l'importante è vincere. Ciò che conta è la squadra e io gioco per la squadra e per i tifosi".