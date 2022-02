Roma, Abraham ancora a parte oggi. L'inglese dovrebbe tornare in gruppo domani

Resta un piccolo margine di incertezza circa la presenza di Tammy Abraham per la sfida di domenica contro il Sassuolo: oggi per l'inglese ancora lavoro individuale per non sovraccaricare, domani lo staff proverà a rimetterlo in gruppo. Inutile sottolineare quanto sia importante recuperare il centravanti per la sfida del Mapei Stadium.