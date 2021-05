Roma alle spalle della Lazio, Fonseca: "Stagione difficile, tanti infortuni importanti"

vedi letture

La Roma chiuderà per il secondo anno consecutivo alle spalle della Lazio in classifica. Alla vigilia del derby, Paulo Fonseca spiega uno dei motivi per un campionato complicato: “Devo confessare che è stata una stagione difficile, con infortuni di giocatori importanti. Come ho detto tante volte, penso che con qualche giocatore in più saremmo potuti arrivare in un’altra posizione”.

Qui la conferenza stampa di Fonseca.