Roma, Allegri sempre più chiacchierato: per accettare chiederà la conferma di Dzeko

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, se il presente di Dzeko resta appeso alla frattura da sanare con Fonseca, il futuro in giallorosso potrebbe avere tutto un altro sapore. In caso di avvicendamento in panchina e l'arrivo di Massimiliano Allegri, tutto potrebbe cambiare. L'ex tecnico bianconero, molto chiacchierato in chiave romanista, avrebbe infatti messo come condizione chiave per accettare la proposta dei Friedkin anche la conferma della punta bosniaca. Giugno è comunque lontano e bisognerà arrivarci, per questo intanto Pinto dovrà trovare una soluzione agli screzi tra i due, per arrivare alla decisione definitiva che verrà presa solo dopo aver deciso anche chi siederà in panchina l'anno prossimo.