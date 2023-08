Roma, alzata di un milione l'offerta per Marcos Leonardo. Si avvicina anche Sanches

In attesa di capire se verrà definita la cessione di Roger Ibanez in Premier League, la Roma lavora per regalare a José Mourinho nuovi colpi, dopo gli acquisti di Kristensen, Aouar e N'Dicka. Il Corriere dello Sport racconta come i giallorossi abbiano aumentato di un milione l'offerta per Marcos Leonardo, tra parte fissa e bonus (facili e meno facili), arrivando a circa 18 milioni totali. L'ostacolo maggiore, come raccontato, restano i metodi di pagamento.

Ma con Marcos Leonardo che resta in stand-by, parallelamente la Roma lavora anche su Renato Sanches e per il suo prestito con diritto di riscatto dal Paris Saint-Germain. L'affare può sbloccarsi nelle prossime ore, avvicinando sempre di più il portoghese ai giallorossi di Mourinho.