Roma, Aouar a un passo dall'Al Ittihad: le cifre dell'operazione. E che plusvalenza!

vedi letture

Houssem Aouar non ha di certo rubato l'occhio nella sua prima stagione alla Roma. Tra Serie A ed Europa League, il centrocampista francese ha collezionato 25 presenze e messo a segno 4 gol: non il contributo - specie in termini di apparizioni - che il club giallorosso si aspettava da lui. Preso a parametro zero un anno fa, dopo una lunga esperienza all'Olympique Lione, il classe '98 non è mai riuscito a diventare perno della squadra, né con José Mourinho né con Daniele de Rossi. E adesso, appena un anno dopo il suo sbarco nella capitano, l'algerino è a un passo dall'Arabia Saudita.

I dettagli

Quindici milioni l'offerta, venti la richiesta. Possibile che ci si incontri a 18 con qualche bonus. In ogni caso, se così sarà, oggi, per la Roma di Souloukou e Ghisolfi solo applausi. Ritrovarsi Aouar in casa, preso un anno fa a zero e rivenderlo, dopo una stagione non certo da protagonista, a queste cifre, è un capolavoro. La squadra dove è in procinto di andare l'ex Olympique Lione è l'Al-Ittihad, dove doveva approdare Pioli e invece va Blanc. Con questa cessione la Roma ripaga, in buona parte, Le Fée e si concentra sull'attaccante.